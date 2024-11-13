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The Guardian: Наразі путін ще відчуває, що перемагає на полі бою

25.11.2024 / 09:10
рф здатна вести воєнні дії до кінця наступного 2025 року, водночас наразі володимир путін ще відчуває, що перемагає на полі бою, повідомляють в аналітичній статті "Трамп розраховує на те, що ЄС і Велика Британія виступлять у ролі миротворців більше, ніж він думає" в американському виданні The Guardian.

"Ціни на продукти харчування (в рф - ІФ-У) зростають на 9% щомісяця; процентні ставки перевищують 20% - але криза ще не настала. Радянська зброя в росії закінчиться до кінця 2025 року; тому путін може почати переговори на початку наступного року, але продовжувати битися до кінця коли, збільшуючи атаки на мирних жителів, коли переговори йдуть не так, як йому хочеться", - ідеться в статті.

Водночас наголошується, що в москві ніхто не поспішає укладати мирну угоду, і в оточенні обраного президента США Дональда Трампа є люди, готові погодитися на політичний контроль рф над Україною.

"росія завжди вимагала демілітаризованої України під фактичним політичним контролем кремля. В оточенні Трампа є люди, які можуть погодитися на це - особливо якщо росія розірве військові відносини з Китаєм. Але чи відмовиться путін від свого стратегічного партнерства з Сі заради непередбачуваної Америки? Навіть пожертвувати контактами з Тегераном може бути поганою угодою для путіна", - пише видання.

The Guardian, путін
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