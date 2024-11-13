Боррель прокоментував ордер на арешт Нетаньягу: Країни ЄС зобов’язані виконувати рішення МКС

Про це повідомляє Reuters.

Так, всі країни-члени ЄС підписали установчий договір МКС, який називається Римський статут. Кілька країн ЄС заявили, що виконають свої зобов'язання за статутом у разі необхідності, та водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив Нетаньягу відвідати його країну, запевнивши його, що це не загрожує йому жодними ризиками.

"Держави, які підписали Римську конвенцію, зобов'язані виконувати рішення суду. Це не є необов'язковим", – заявив Жозеп Боррель під час візиту на Кіпр на семінар ізраїльських і палестинських мирних активістів.

За його словами, ці ж зобов'язання є обов'язковими для країн, які прагнуть приєднатися до ЄС.

"Було б дуже смішно, якби на новачків покладалися зобов'язання, яких не виконують нинішні члени", – сказав він в інтерв'ю виданню.

При цьому Сполучені Штати відкинули рішення МКС, а Ізраїль заявив, що рішення МКС є антисемітським.

"Щоразу, коли хтось не погоджується з політикою одного ізраїльського уряду, його звинувачують в антисемітизмі. Я маю право критикувати рішення ізраїльського уряду, чи то пана Нетаньяху, чи когось іншого, без звинувачень в антисемітизмі. Це неприйнятно. Досить. Я маю право критикувати рішення ізраїльського уряду, чи то Нетаньяху, чи когось іншого, без звинувачень в антисемітизмі. Це неприйнятно. Досить", – сказав Жозеп Боррель.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони Йоава Галланта, а також лідера ХАМАС Ібрагіма аль-Масрі за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності.

У своєму рішенні про видачу ордерів судді МКС заявили, що є розумні підстави вважати, що Нетаньягу та Галлант несуть кримінальну відповідальність за голод у Газі та переслідування палестинців.