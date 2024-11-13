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Міндовкілля: Британія допоможе Україні з гуманітарним розмінуванням територій природно-заповідного фонду

23.11.2024 / 13:15
Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Сергій Власенко підписав меморандум про співпрацю з представниками британської компанії SafeLane Global Limited, який передбачає допомогу у гуманітарному розмінуванні територій природно-заповідного фонду.

Про це повідомило у Телеграмі Міндовкілля, передає Укрінформ.

«Під час зустрічі домовилися, що Міндовкілля надасть перелік парків та територій, першочергово доступних для обстеження. Компанія проведе нетехнічне обстеження, складе план розмінування для кожного парку, а також допоможе із залученням донорського фінансування на виконання робіт відповідно до міжнародних стандартів протимінної діяльності та національних нормативних актів України та очищення територій від хімічного забруднення», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Власенка, наразі вибухонебезпечними предметами забруднено 23 національні парки та природні заповідники.

SafeLane Global Limited — британська компанія, що працює зокрема на Близькому Сході та в Європі й займається гуманітарним розмінуванням вже близько 30 років. Компанія співпрацює з ООН, урядами різних країн, а також з комерційними підприємствами.

розмінування, Міндовкілля
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