Міндовкілля: Британія допоможе Україні з гуманітарним розмінуванням територій природно-заповідного фонду

Про це повідомило у Телеграмі Міндовкілля, передає Укрінформ.

«Під час зустрічі домовилися, що Міндовкілля надасть перелік парків та територій, першочергово доступних для обстеження. Компанія проведе нетехнічне обстеження, складе план розмінування для кожного парку, а також допоможе із залученням донорського фінансування на виконання робіт відповідно до міжнародних стандартів протимінної діяльності та національних нормативних актів України та очищення територій від хімічного забруднення», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Власенка, наразі вибухонебезпечними предметами забруднено 23 національні парки та природні заповідники.

SafeLane Global Limited — британська компанія, що працює зокрема на Близькому Сході та в Європі й займається гуманітарним розмінуванням вже близько 30 років. Компанія співпрацює з ООН, урядами різних країн, а також з комерційними підприємствами.