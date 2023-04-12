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Резніков: Для повного очищення України від російських мін може знадобитись понад 30 років

11.04.2023 / 11:16
Резніков: Для повного очищення України від російських мін може знадобитись понад 30 років
Для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час спільної прес-конференції з в.о. міністра оборони Данії Троелсом Лундом Поульсеном.

За його словами, Україні необхідні мінімум 5 000 фахівців, які будуть розмінуванням території. Він взяв за приклад Хорватію, де війна закінчилась 28 років тому, однак і зараз частина територій країни замінована.

"Вони в середньому на рік можуть розмінувати 50 кв.км. А у нас війна ще триває. Якщо рухатися темпами Хорватії, то на повне розмінування піде 30 років”, - сказав Резніков.

Міністр оборони зауважив, що даний процес можна прискорити використовуючи сучасні технології. Він також розповів, що Данія також надає обладнання для розмінування.

Резніков, розмінування
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