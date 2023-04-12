Керівництво "Антонова " тільки за добу до початку повномасштабного вторгнення допустило НГУ до аеродрому в Гостомелі

Як повідомляють Українські новини, про це пише "Економічна правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Співрозмовник видання, обізнаний у цьому питанні, розповів, що військовослужбовці НГУ ще в січні 2022 року намагалися домовитися з керівництвом "Антонова" про доступ на аеродром.

За його словами, керівництво компанії не пускало військових на територію об’єкта. Крім того, воно вимагало від нацгвардійців документи із зазначенням кількості особового складу, озброєння та схемами розташування засобів протиповітряної оборони.

Нацгвардійці були змушені розробити такий документ. Він був переданий "Антонову" 3 лютого 2022 року. Попри це, військові змогли потрапити на територію аеродрому тільки 23 лютого, всього за день до початку повномасштабного вторгнення.

Співрозмовник видання зазначив, що через це військовослужбовці Нацгвардії практично не мали часу, щоб підготувати аеродром до оборони.

Нагадаємо, що вже вранці 24 лютого кілька десятків російських вертольотів висадили десант у Гостомелі, щоб перетворити його на точку перекидання основної частини Повітряно-десантних військ РФ.