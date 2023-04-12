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В Україні до суду скерували обвинувальні акти стосовно 56 депутатів держдуми рф

11.04.2023 / 13:22
Одразу кілька обласних прокуратур України скерували до суду обвинувальні акти стосовно 56 депутатів держдуми рф, які підтримали звернення до путіна визнати "незалежність" "лнр" та "днр", що призвело до тяжких наслідків.

Одразу кілька обласних прокуратур України скерували до суду обвинувальні акти стосовно 56 депутатів держдуми рф, які підтримали звернення до путіна визнати "незалежність" "лнр" та "днр", що призвело до тяжких наслідків.

Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Прокурори Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської та Вінницької обласних прокуратур скерували до суду обвинувальні акти стосовно 56 депутатів держдуми рф за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

Слідством встановлено, що у лютому 2022 року депутати підтримали постанову щодо звернення до президента росії з проханням визнати так звану «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Також обвинувачені прийняли рішення про співробітництво і взаємну допомогу між рф та цими псевдоутвореннями.

Своїми діями представники органу влади держави-агресора сприяли реалізації плану щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Ці злочинні рішення та їх реалізація призвели до вторгнення рф в Україну, як наслідок – масової загибелі людей, руйнування інфраструктури та інших тяжких наслідків", - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі регіональних управлінь СБУ.

Офіс Генпрокурора
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