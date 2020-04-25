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Офіс Генпрокурора: Половина корейських ракет, які росія випустила по Україні, вибухнула в повітрі

08.05.2024 / 12:16
Приблизно половина північнокорейських балістичних ракет, які російські війська випустили по території України, вибухнула в повітрі, не досягнувши цілей.

Про це Офіс Генерального прокурора України повідомив агентству Reuters.

У письмових відповідях, які представники Офісу Генпрокурора надіслали Reuters, йдеться, що прокурори вивчили уламки 21 північнокорейської ракети.

При цьому загальна кількість ракет, якими росіяни намагалися атакувати Україну, становить приблизно 50 штук.

Представники відомства повідомили, що це, ймовірно, свідчить про високий відсоток відмови ракет, вироблених у Північній Кореї.

"Близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули в повітрі. У таких випадках уламки не були знайдені", — наводить Reuters текст відповіді однієї з відповідей Офісу Генпрокурора.

Офіс Генпрокурора
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