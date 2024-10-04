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Офіс Генпрокурора: В Україні кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства істотно зросла

04.10.2024 / 12:16
Офіс Генпрокурора: В Україні кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства істотно зросла
В Україні кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства зросла майже на 80% у порівнянні з минулим роком. Більшість постраждалих – жінки та діти.

Про це повідомила начальниця відділу протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Ірина Шурхно.

Так, на сьогодні зареєстровано 8185 кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, постраждало понад 5000 осіб, серед яких більшість — жінки та діти.

Шурхно зазначила, що в умовах війни проблема домашнього насильства може загострюватися. Водночас, за її словами, зростання кількості звернень свідчить і про підвищення довіри людей до правоохоронних органів.

Вказується, що правоохоронці взаємодіють із державними та комунальними спеціалізованими службами підтримки, а також громадськими організаціями, для надання комплексної допомоги постраждалим: медичної, соціально-психологічної та правової, а також отримання тимчасового притулку в шелтері, кризовій кімнаті чи іншому центрі.

"Проте часто ті, хто потерпає від домашнього насильства самостійно нівелюють серйозність ситуації. Багато постраждалих продовжують жити з кривдником і не звертаються за допомогою, оскільки вважають насильство особистою проблемою. Проте приховування таких випадків може призвести до серйозніших наслідків", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Генеральний прокурор визначив протидію домашньому насильству як один із пріоритетних напрямів у роботі правоохоронних органів.

Офіс Генпрокурора наголошує: "Якщо ви зазнали насильства в сім’ї, зверніться до поліції або на спеціальні гарячі лінії".

Офіс Генпрокурора, Шурхно, домашнє насильство
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