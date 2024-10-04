У Мінкульті розповіли, скільки об'єктів культурної спадщини постраждали від російських атак

"Міністерство культури та стратегічних комунікацій продовжує фіксувати пошкодження пам’яток культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії. За інформацією, поданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, за вересень загальна чисельність постраждалих пам’яток культурної спадщини регіонів зросла на 22 одиниці і наразі складає 1169 об’єктів. З них національного значення - 117, місцевого - 983, щойно виявлених – 69", - повідомила пресслужба відомства.

Крім того, відбулися повторні влучання в уже пошкоджені пам'ятки культурної спадщини в Херсонській та Сумській областях.

Зазначається, що пам'ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях країни: Харківська область - 315; Херсонська - 154; Донецька - 161; Одеська - 116; Чернігівська - 65; Київська та Київ - 81; Запорізька - 49; Миколаївська - 41; Дніпропетровська - 41; Львівська - 60; Луганська - 31; Сумська - 29; Хмельницька - 10; Полтавська - 6; Вінницька - 4; Житомирська - 4; Кіровоградська - 1; Черкаська - 1.

"На кінець вересня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій та окупації", - додали у відомстві.