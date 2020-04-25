Войти | Зарегистрироваться
23:10

среда,
08 мая
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Укренерго: Зростання споживання електроенергії в Україні пов’язане з похолоданням

08.05.2024 / 09:10
Споживання електроенергії на 09:50 вівторка було більше на 9,4%, ніж у понеділок на той самий час, повідомила НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі.

Зростання споживання системний оператор пояснив похолоданням.

Водночас він зазначив, що вчора рівень споживання, який досяг максимуму після 21:00, був на 7% нижчим за добовий максимум попереднього робочого дня - п'ятниці, 3 травня.

Крім того, вчора в денні години, з 10:40 до 16:05, для підтримки збалансованої роботи енергосистеми обмежувалася генерація ВДЕ через надлишок е/е, більше того - з 08:00 до 10:00 надлишки е/е в аварійному порядку передавалися в енергосистему Польщі.

Водночас із 19:00 до 22:00 "Укренерго" просить споживати електроенергію ощадливо.

Зазначається також, що продовжує зростати імпорт - у вечірні години він запланований із Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 7 395 МВт-год, що в 1,4 раза більше за показник понеділка, який у 6 разів також збільшився порівняно з неділею. "Укренерго" звертає увагу, що максимальна потужність імпорту в окремі години становить 1668 МВт, що майже сягає його максимальної технічної можливості з Європи до України та Молдови у 1700 МВт на годину.

"Укренерго" уточнило, що через грозу та вітер на ранок знеструмлені 53 населені пункти (н.п.) у Житомирській, Сумській, Чернігівській областях. За інформацією Міністерства енергетики, в цих областях без світла залишаються відповідно 1 тис. абонентів у семи населених пунктах, 600 абонентів у п'яти н.п. і 4,3 тис. абонентів у 42 н.п. Водночас енергетикам вдалося заживити всіх (понад 10 тис.) абонентів у Київській області, які знеструмлювалися також через негоду.

За даними "Укренерго", з інших причин, зокрема через бойові дії, на ранок знеструмлені 419 населених пунктів. Як зазначило Міненерго, через бойові дії, зокрема, в Донецькій області знеструмлені 45,1 тис. абонентів у 93 н.п., у Сумській - 5,4 тис. споживачів у майже 90 н.п., у Чернігівській - 1,6 тис. споживачів у 30 н.п., у Запорізькій - 3,8 тис. споживачів у 52 населених пунктах.

У Харківській області згідно з графіками, як і вчора, знеструмлені близько 102 тис. побутових споживачів.

Укренерго, електроенергія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 мая
7 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.