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Зеленський пропонує продовжити в Україні воєнний стан та мобілізацію

07.05.2024 / 18:30
Президент Володимир Зеленський 6 травня вніс до Верховної Ради два законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Йдеться про законопроєкт №11234 щодо про затвердження указу президента України

Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, та №11235 – про затвердження указу президента України Про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Обома документами глава держави пропонує парламенту продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні з 5 години 30 хвилин 14 травня на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року.

Востаннє Верховна Рада голосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 13 травня 2024 року 6 лютого.

Що забороняється в умовах воєнного стану:

  • Зміна Конституції України та АР Крим.
  • Проведення виборів президента, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування.
  • Проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.
  • Проведення страйків, масових зібрань та акцій.
Зеленський, мобілізація
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