Юсов: Розвідка збирає інформацію про заплановані в росії навчання із застосуванням ядерної зброї

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов, передає Gazeta.ua.

"Чогось нового тут, окрім інформаційного ефекту і заяв, ми не спостерігаємо. Зрозуміло, що вся необхідна інформація збирається. Над цим працюють і українські спецслужби, і весь вільний світ", - сказав Юсов.

Він нагадав, що ядерний шантаж - це стабільна практика режиму володимира путіна.

"Тому епохальної новини тут немає", - підкреслив Юсов.