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Юсов: Розвідка збирає інформацію про заплановані в росії навчання із застосуванням ядерної зброї

07.05.2024 / 17:27
Українська розвідка збирає інформацію про заплановані в росії навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Втім, наразі не спостерігається чогось нового.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов, передає Gazeta.ua.

"Чогось нового тут, окрім інформаційного ефекту і заяв, ми не спостерігаємо. Зрозуміло, що вся необхідна інформація збирається. Над цим працюють і українські спецслужби, і весь вільний світ", - сказав Юсов.

Він нагадав, що ядерний шантаж - це стабільна практика режиму володимира путіна.

"Тому епохальної новини тут немає", - підкреслив Юсов.

Юсов
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