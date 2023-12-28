Войти | Зарегистрироваться
00:14

среда,
10 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Укренерго зафіксував дуже стрімке зростання споживання електроенергії

09.01.2024 / 09:10
Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" фіксує дуже стрімке зростання споживання з середини понеділка і закликає до економного споживання електроенергії.

"Уже в обідні години, між 13:00 і 14:00, рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня, п'ятниці, 5 січня, на 13,4%", - повідомив системний оператор.

Причиною зростання споживання він називає початок робочого тижня і значне похолодання в усіх регіонах України. Крім того, у південному регіоні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, знеструмлених через негоду.

"Укренерго" пояснила, що таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, і може загрожувати технологічними порушеннями.

Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних умовах, "Укренерго" закликає дотримуватися простих правил раціонального використання електроприладів протягом дня: вимкніть "зайве" світло в приміщеннях, а також кондиціонери й обігрівачі, якщо температура повітря комфортна, не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів, на роботі в обідню перерву - разом чайник і мікрохвильовку, вийміть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили гаджети.

"Пам'ятайте, що кожен із нас може допомогти працювати енергосистемі збалансовано", - наголосила НЕК.

Укренерго, електроенергія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 января
8 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.