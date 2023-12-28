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ЦНС: На ТОТ хворі тижнями не можуть потрапити на прийом до лікаря

09.01.2024 / 10:12
На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) хронічний дефіцит лікарів, через що пацієнти не можуть потрапити на прийом тижнями.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС), передає Укрінформ.

«На тимчасово окупованих територіях загострюється гуманітарна криза, цивільне населення залишилося без доступу до якісної медицини. Більшість цивільних лікарень на тимчасово окупованих територіях не функціонує. Люди змушені чекати на прийом лікарів тижнями. А якщо це вузькоспеціалізований фахівець, наприклад онколог, то понад місяць», - ідеться в повідомленні.

Це при тому, що понад половина лікарень вже перепрофільована у військові шпиталі. Ще частину окупанти просто закрили через брак кадрів. Ті лікарні, які ще працюють, не надають якісних послуг людям. Місцеве населення передає ЦНС інформацію про те, що російські лікарі, які приїжджають на ТОТ у відрядження, навмисно ускладнюють їм життя.

Водночас росіянам, які перебувають на ТОТ, місцеві адміністрації намагаються забезпечити кращі умови обслуговування.

«Єдиний шанс повернути нормальне життя у ваш населений пункт – це деокупація наші територій, і ви можете її наблизити», - наголошує Центр нацспротиву.

ЦНС, ТОТ
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