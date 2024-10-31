Галущенко: росіяни атакують об’єкти генераціі та передачі електроенергіі по всій Україні

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко у Фейсбуці.

"Відбувається чергова масована атака на енергосистему. Ворог атакує об’єкти генераціі та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії", - йдеться у дописі.

За його словами, де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.