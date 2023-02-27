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Галущенко: Відключень електроенергії в Україні може більше не бути

26.02.2023 / 13:06
Ситуація з електропостачанням в Україні значно покращилася, тому відключень електроенергії може більше не бути.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Я дуже радий, що зараз енергосистема працює в бездефіцитному режимі. Уже пішов третій тиждень, як виробництво електроенергії повністю забезпечує споживання. Ми маємо певні резерви і в принципі маємо плани і надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмежень постачання. Я дуже сподіваюся, що ліміти нам не знадобляться взагалі з точки зору споживання електроенергії», – сказав Галущенко.

За його словами, відновлення енергетичного сектору відбувається за підтримки міжнародних партнерів і їх допомоги. Ключове завдання нині – відновити пошкоджені об’єкти до наступного опалювального сезону і забезпечити максимальну децентралізацію енергосистеми.

Також, за словами міністра, якщо в енергосистемі і надалі зберігатиметься профіцит, мова може йти про експорт.

«Якщо ми побачимо стабільний надалі профіцит електроенергії, питання експорту буде розглядатися, але ключовим для нас є відновити постачання для тих регіонів, де є пошкодження мереж», – додав міністр.

Крім того, Галущенко прокоментував питання можливого підняття тарифів на електроенергію і зазначив, що про це поки що рано говорити. Якщо тарифи і переглядатимуться, то тільки після завершення опалювального сезону, але цей перегляд буде диверсифікованим і розглядатиметься окремо споживання кожного господарства, сказав він.

Галущенко, світло
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