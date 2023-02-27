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В Мінреінтеграції розповіли, куди повідомляти про примусову мобілізацію жителів окупованих територій

26.02.2023 / 16:09
Не маючи змоги протистояти ЗСУ, ворог намагається дедалі більше залучати до своїх лав українців на окупованих територіях. Про такі факти треба повідомляти на гарячу лінію за номером 1648.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Ми продовжуємо збирати дані про примусову мобілізацію жителів окупованих територій. Якщо ви стали свідком чи жертвою незаконних дій ворога, не зволікайте, повідомляйте про це на гарячу лінію Національного інформаційного бюро. Повідомити можна також через чат-бот і форму, розміщену на сайті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звернення, які до них надходять, не є публічними. Також у Мінреінтеграції нагадали, що добровільний вступ до лав зс рф є порушенням законів України.

ЗСУ, мобілізація
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