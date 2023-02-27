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Шмигаль: Терпимість до корупції в українському суспільстві стала нульовою

27.02.2023 / 09:09
Шмигаль: Терпимість до корупції в українському суспільстві стала нульовою
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україна завершує розвиток антикорупційної інфраструктури, а терпимість до корупції в українському суспільстві стала нульовою.

"Україна завершує розбудову антикорупційної інфраструктури. Інституції повноцінно працюють і перевіряють усі рівні на предмет корупції. Суспільство змінилося внаслідок цієї війни і більше не пробачає ознак можливих правопорушень. У нас нульова терпимість до корупції", - сказав Шмигаль в інтерв'ю німецькому виданню Focus, текст якого публікує пресслужба українського уряду.

Водночас прем'єр наголосив, що реакція на прояви корупції в Україні тепер миттєва, що проявляється у швидкому затриманні людей, підозрюваних у корупційних злочинах.

На думку глави уряду, це свідчить про зміну підходу України до цих питань.

"Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції - я підкреслюю слово "поодинокі" - не толеруються, з ними негайно борються", - підсумував Шмигаль.

Источник: Интерфакс-Украина
Шмигаль, корупція
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