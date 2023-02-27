Данілов: Війна зупинитися не зможе, поки росія не фрагментується

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час марафону "Радіо Свобода", передає Укрінформ.

"У мене своє бачення, в який спосіб має завершитися ця війна. До того часу, поки росія не фрагментується, до того часу, поки ми будемо в небезпеці відносно цієї божевільної сусідки, ніяка війна зупинитися не може. Я хочу, щоб ми це з вами мали на увазі", - сказав Данілов.

Він зазначив, що припинення використання зброї не означатиме закінчення війни, бо це вже було. "Пам’ятаєте, як підписували «Мінськ-1», «Мінськ-2». Зараз вони там розповідають, що це у них був якийсь план. Ніякого плану у них не було", - наголосив секретар РНБО.