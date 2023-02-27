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Скібіцький розповів, де весною збираються контрнаступати ЗСУ

27.02.2023 / 12:21
Весною ЗСУ збираються контрнаступати на півдні, щоб відрізати окупований Крим від материкової росії, але час такого наступу залежить від постачання західної зброї.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляють Українські новини з посиланням на DW.

За його словами, кінцева мета контрнаступу —  вийти на державні кордони у межах 1991 року, включно з Кримом.

Тому Скібіцький не виключає, що ЗСУ завдаватимуть ударів по складах зброї на території РФ, зокрема в Білгородській області, звідки завдаються удари по Харківській області.

Конкретний час весняного наступу залежить від низки чинників, включаючи постачання західної зброї.

Скібіцький
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