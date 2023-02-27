Скібіцький розповів, де весною збираються контрнаступати ЗСУ

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляють Українські новини з посиланням на DW.

За його словами, кінцева мета контрнаступу — вийти на державні кордони у межах 1991 року, включно з Кримом.

Тому Скібіцький не виключає, що ЗСУ завдаватимуть ударів по складах зброї на території РФ, зокрема в Білгородській області, звідки завдаються удари по Харківській області.

Конкретний час весняного наступу залежить від низки чинників, включаючи постачання західної зброї.