Таке він наговорив в інтервʼю Welt, повідомляє "Європейська правда".

На думку Хрупалли, "росія виграла цю війну", й "реальність наздогнала тих, хто стверджує, що хоче дати можливість Україні виграти війну".

Лідер "АдН" закликав німецький уряд "нарешті дійти до того, щоб захотіти закінчити війну".

Додатково Хрупалла заявив про необхідність переглянути членство Німеччини в НАТО, оскільки в межах цього альянсу Європа нібито "була змушена реалізовувати інтереси Америки".

"НАТО сьогодні не є оборонним альянсом. Оборонне співтовариство повинно приймати й поважати інтереси всіх європейських країн – зокрема й інтереси росії. Якщо НАТО не може цього забезпечити, Німеччина повинна розглянути, наскільки цей альянс все ще корисний для нас", – додав він.