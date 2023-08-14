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У Німеччині вилучили з бюджетного законопроєкту пункт, який зобов’язує витрачати 2% ВВП на оборону

17.08.2023 / 14:21
Уряд Німеччини в середу вилучив із проєкту закону про бюджет на наступний рік положення про необхідність витрачати щонайменше 2% валового внутрішнього продукту на оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агенції Reuters.

Джерело в німецькому уряді сказало агенції, що пункт, який би юридично зобов’язав витрачати мінімум 2% ВВП на оборону, "в найкоротші терміни" вилучили з бюджетного законопроєкту.

Це означає, що Німеччина виконає зобов’язання про оборонні витрати протягом п’ятирічного періоду, як Берлін обіцяв раніше.

Водночас німецький канцлер Олаф Шольц у липні запевнив, що Німеччина витрачатиме 2% свого ВВП на оборону, як того вимагають цілі НАТО, вже наступного року, зокрема й за рахунок створеного спецфонду Бундесверу у 100 мільярдів євро.

Речник німецького уряду відмовився коментувати деталі законопроєкту.

У минулому союзники Німеччини в Північноатлантичному Альянсі різко критикували Берлін за те, що він не витрачає 2% свого ВВП на оборону щороку. Вже 11 країн-членів НАТО досягли або перетнули поріг у 2% ВВП на оборону, тоді як донедавна таких союзників було лише сім.

бюджет, НАТО, Німеччина
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