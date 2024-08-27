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росія готувала диверсії проти бази НАТО в Німеччині, - ЗМІ

27.08.2024 / 15:23
Німеччина отримала від однієї з іноземних розвідок надійні відомості "про підготовчі дії до російської диверсії проти бази НАТО з використанням безпілотника".

Про це інформує агентство DPA у понеділок, 26 серпня.

Ймовірно, мова про аеродром та базу ВПС НАТО в Гайленкірхені. Півтора тижні тому база вже була оточена через підозру у диверсії, а саме у отруєнні питної води. Згодом там затримали особу, яка намагалася проникнути на територію казарм.

У Bild зауважили, що на базі розміщені літаки Awacs - "системи раннього попередження". Вони використовуються для нагляду за повітряним простором у східних регіонах альянсу.

У разі атаки Awacs повинні завчасно повідомити про неї командування НАТО. Літаки також здатні наводити на об'єкти супротивника засоби поразки та брати участь в управлінні діями військ.

НАТО, Німеччина
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