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ООН: Міжнародне гуманітарне право має поважатися. Цивільне населення має бути захищене

27.08.2024 / 17:27
Координатор системи ООН і гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив російську масовану атаку по Україні.

Заяву опублікував сайт представництва ООН в Україні.

Гуманітарний координатор повідомив, що сьогодні (26 серпня, - ред.) вранці він провів кілька годин в укритті через хвилю російських атак по Україні, в результаті яких загинули і отримали поранення цивільні, а також було завдано значної шкоди цивільній інфраструктурі.

"Неприйнятно, що замість того, щоб продовжувати жити своїм життям, громадяни цієї країни змушені шукати порятунку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні існують правила. Міжнародне гуманітарне право має поважатися. Цивільне населення має бути захищене", - заявив Матіас Шмале.

ООН
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