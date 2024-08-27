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PST: росія є ключовою загрозою для енергетичного сектору Норвегії

28.08.2024 / 14:21
Представники Служб безпеки сімох європейських країн заявили про загрозу диверсій росії на енергетичних об'єктах Норвегії, яка зараз є найбільшим у Європі постачальником природного газу.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяви представників на закритій зустрічі, пише "Європейська правда".

На закритій зустрічі, організованій норвезькою контррозвідувальною службою PST, представники Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії обговорили ризики шпигунства та диверсій з боку росії.

На зустрічі увагу акцентували на ролі Норвегії як ключового постачальника енергоресурсів до Європи.

"Ми бачимо розвиток історії, яка стосується не лише Німеччини чи норвезьких колег, але й усіх нас. Це загроза, яка виходить від деяких країн, таких як росія, включаючи не тільки шпигунські операції, але й ризик диверсії в деяких галузях", – сказав віцепрезидент Федерального відомства із захисту конституції Німеччини Зінан Зелен.

Керівниця норвезької контррозвідки Беате Гангаас наголосила, що росія є ключовою загрозою для енергетичного сектору Норвегії.

"Коли ми сьогодні говоримо про саботаж, ми говоримо про росію", – заявила вона.

Після повномасштабного вторгнення москви в Україну Норвегія, країна-член НАТО, яка має спільний кордон з росією в Арктиці, стала найбільшим у Європі постачальником природного газу, який доставляється через велику систему підводних трубопроводів.

Норвегія, розвідка, PST
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