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Головнокомандувач ЗС Норвегії: росія наростила свої військові потужності набагато швидше, ніж очікувалося

23.01.2024 / 14:21
Головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що у його держави залишилось небагато часу для нарощування оборонного виробництва, аби мати змогу протистояти агресивній росії.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що у його держави залишилось небагато часу для нарощування оборонного виробництва, аби мати змогу протистояти агресивній росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Крістофферсен сказав в інтерв’ю агенції NTB.

На думку керівника армії Норвегії, зараз "є вікно, яке може тривати один, два, можливо, три роки, протягом яких ми повинні інвестувати ще більше в надійну оборону".

"Але у нас закінчується час. Я просто хочу підкреслити це. Ми не знаємо, що буде з росією через три роки. Для нас важливо зустріти невизначений і непередбачуваний світ із сильною національною обороною", – пояснив він.

Крістофферсен вказав, що росія наростила свої військові потужності "набагато швидше, ніж очікувалося", й почала співпрацювати з Іраном і Північною Кореєю, які їй у цьому допомагають.

На питання, чи не суперечить нарощуванню військового виробництва допомога Україні у війні проти росії, норвезький генерал сказав, що це "дилема", але водночас і "прорахований ризик", позаяк рф також виснажує свій військовий потенціал.

"Якби небезпека нападу була неминучою для Норвегії прямо зараз, ми не змогли б надати стільки зброї. Але це не так", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше цього місяця головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

А голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, закликав до трансформації боєздатності Альянсу в епоху непередбачуваності, в якій може трапитись "будь-що".

Норвегія, Крістофферсен
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