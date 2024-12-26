Волкер: Ніхто не визнає російську окупацію територій України

Як пише gazeta.ua, про це він сказав про це в інтерв'ю LIGA.net.

"На жаль, я думаю, ймовірно, все йде саме до цього. Ніхто не визнає російську окупацію. Але ми, напевно, будемо бачити зобов'язання або розуміння того, що Україні це не буде повернуто віськовим шляхом", - зазначив Волкер.

Дипломат вважає, що потрібно домагатися деокупації іншими засобами.

Волкер упевнений, що росія буде чинити опір і продовжуватиме захоплювати нові території.

Він наголосив, що союзники дають відсіч рф і запроваджують санкції. Але це має наслідки також і для мешканців тимчасово окупованих територій. Волкер додав, що ситуація нагадує йому Німеччину після Другої світової війни.

"Після Другої світової війни розвивалася Західна Німеччина, був вступ до Європейського Союзу, вступ до НАТО. А Східна Німеччина була окупована радянськими військами. І так тривало 40 років до того, як Німеччина знову об'єдналася", - нагадав дипломат.