Войти | Зарегистрироваться
20:30

суббота,
04 января
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Волкер: Ніхто не визнає російську окупацію територій України

03.01.2025 / 17:27
Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер вважає, що Україна не зможе військовим шляхом повернути всі окуповані росією території.

Як пише gazeta.ua, про це він сказав про це в інтерв'ю LIGA.net.

"На жаль, я думаю, ймовірно, все йде саме до цього. Ніхто не визнає російську окупацію. Але ми, напевно, будемо бачити зобов'язання або розуміння того, що Україні це не буде повернуто віськовим шляхом", - зазначив Волкер.

Дипломат вважає, що потрібно домагатися деокупації іншими засобами.

Волкер упевнений, що росія буде чинити опір і продовжуватиме захоплювати нові території.

Він наголосив, що союзники дають відсіч рф і запроваджують санкції. Але це має наслідки також і для мешканців тимчасово окупованих територій. Волкер додав, що ситуація нагадує йому Німеччину після Другої світової війни.

"Після Другої світової війни розвивалася Західна Німеччина, був вступ до Європейського Союзу, вступ до НАТО. А Східна Німеччина була окупована радянськими військами. І так тривало 40 років до того, як Німеччина знову об'єдналася", - нагадав дипломат.

Волкер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 января
3 января
2 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.