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Майже кожен п’ятий житель Німеччини виступає проти відправлення миротворців в Україну, - опитування

03.01.2025 / 15:23
Понад половина жителів Німеччини підтримують ідею відправлення миротворчих сил в Україну в разі укладення перемир’я з росією.

Це підтверджує опитування, проведене наприкінці грудня соціологічною службою YouGov, передає DW у четвер, 2 січня.

Згідно з результатами, 56% опитаних виступають за участь миротворців, проте лише 23% із них хотіли б бачити в їх складі німецьких військовослужбовців. Водночас третина респондентів висловилася проти участі бундесверу, а майже кожен п’ятий (19%) взагалі виступає проти відправлення миротворчих сил в Україну.

Нині в НАТО обговорюють можливості забезпечення припинення вогню між Україною та росією. Проте наразі немає ознак, що військові дії можуть припинитися найближчим часом.

У цьому контексті канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти публічних дискусій щодо миротворчих сил.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед Різдвом також заявив, що питання миротворців може постати лише після визначення параметрів перемир’я. Водночас він акцентував, що Німеччина, будучи найбільшим членом НАТО в Європі та першою економікою континенту, "не зможе залишатися осторонь".

опитування, Німеччина
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