Войти | Зарегистрироваться
03:56

понедельник,
21 августа
Онлайн
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Країна
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Зміна уряду піде на користь Німеччині, - опитування

20.08.2023 / 13:15
Майже дві третини жителів Німеччини хотіли б мати нового канцлера - і загалом новий уряд.

Це випливає з даних опитування, проведених інститутом INSA для Bild am Sonntag, передає Укрінформ.

Як зазначається 64% респондентів висловили думку, що зміна уряду піде на користь Німеччині.

Опитування зафіксувало падіння популярності Олафа Шольца - нині його роботою незадоволені 70% громадян – це  на 10 процентних пунктів більше, ніж іще місяць тому.

Очолювана канцлером Соціал-демократична партія також втрачає дедалі більше симпатій громадян ФРН: рівень її підтримки знизився до 18%, що на два пункти менше, ніж минулого тижня. СДПН наразі на три пункти відстає від партії «Альтернатива для Німеччини» (відповідно 21%, як і тиждень тому).

Найбільшу підтримку серед німців мають консерватори (блок ХДС/ХСС), які здобули додатково 1 пункт, набравши 27%.У  «Зелених» - 14%, лібералів – 8%, підтримка лівих залишається на рівні 5%.

Як уточнюється, опитування, що проводилося 17 і 18 серпня, охопило 1004 респондентів.

опитування, Шольц, Німеччина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 августа
19 августа
18 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.