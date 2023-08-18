Це випливає з даних опитування, проведених інститутом INSA для Bild am Sonntag, передає Укрінформ.

Як зазначається 64% респондентів висловили думку, що зміна уряду піде на користь Німеччині.

Опитування зафіксувало падіння популярності Олафа Шольца - нині його роботою незадоволені 70% громадян – це на 10 процентних пунктів більше, ніж іще місяць тому.

Очолювана канцлером Соціал-демократична партія також втрачає дедалі більше симпатій громадян ФРН: рівень її підтримки знизився до 18%, що на два пункти менше, ніж минулого тижня. СДПН наразі на три пункти відстає від партії «Альтернатива для Німеччини» (відповідно 21%, як і тиждень тому).

Найбільшу підтримку серед німців мають консерватори (блок ХДС/ХСС), які здобули додатково 1 пункт, набравши 27%.У «Зелених» - 14%, лібералів – 8%, підтримка лівих залишається на рівні 5%.

Як уточнюється, опитування, що проводилося 17 і 18 серпня, охопило 1004 респондентів.