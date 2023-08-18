Гуманітарна координаторка ООН засудила чергові російські удари по населених пунктах України

"Я вкрай стурбована звісткою про черговий російський удар, який нещодавно вразив центр Чернігова, що на півночі України, унаслідок чого десятки мирних жителів було вбито й поранено, зокрема діти", - ідеться в заяві, опублікованій на сайті організації.

"Мерзотно нападати на головну площу великого міста вранці, коли люди гуляють, дехто йде до церкви, щоб відсвяткувати релігійне свято для багатьох українців", - наголосила Браун.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні засудила чергові російські удари по населених пунктах України, які призводять до людських жертв, масових руйнувань і різкого збільшення гуманітарних потреб.

"Напади, спрямовані проти цивільних осіб або цивільних об'єктів, суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Це має припинитися", - підсумувала Браун.

Як повідомлялося, російські окупанти в суботу вдень завдали удару по драмтеатру в центрі Чернігова. Унаслідок влучення ракети сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею. Унаслідок атаки відомо про 7 загиблих і 129 поранених, із яких 15 дітей і 15 співробітників поліції. 19-21 серпня оголошено в Чернігові днями жалоби.