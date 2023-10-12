Войти | Зарегистрироваться
18:30

пятница,
13 октября
Онлайн
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Остін: США очолять коаліцію країн із підготовки українських Повітряних сил

12.10.2023 / 09:10
Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ за результатами 16-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") повідомив, що США очолять коаліцію країн із підготовки українських Повітряних сил.

"Члени цієї Контактної групи об'єднуються в те, що ми називаємо "коаліції можливостей" (capability coalitions), і це зробить нашу допомогу у сфері безпеки гнучкішою, а деякі з цих коаліцій уже сформовані. Естонія і Люксембург очолять коаліцію, що опікується підтримкою IT. Литва лідирує в наданні допомоги Україні у знешкодженні російських мін на українській території. І я з гордістю повідомляю, що Сполучені Штати знову виступлять, щоб допомогти очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Повітряних сил", - заявив Остін на брифінгу з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном.

Остін зазначив, очолюючи коаліцію, Сполучені Штати тісно координуватимуть свої дії з Україною та іншими партнерами, приділяючи особливу увагу розвитку потенціалу українських винищувачів F-16.

"Я радий, що Данія і Нідерланди будуть разом із нами очолювати цю коаліцію. Я також із гордістю повідомляю, що Сполучені Штати долучаться ще до кількох із цих коаліцій у міру їх формування найближчими тижнями, зокрема до тих, що зосереджені на українській протиповітряній обороні, бронетехніці та артилерії", - зазначив міністр.

Браун
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 октября
12 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.