Остін: США очолять коаліцію країн із підготовки українських Повітряних сил

"Члени цієї Контактної групи об'єднуються в те, що ми називаємо "коаліції можливостей" (capability coalitions), і це зробить нашу допомогу у сфері безпеки гнучкішою, а деякі з цих коаліцій уже сформовані. Естонія і Люксембург очолять коаліцію, що опікується підтримкою IT. Литва лідирує в наданні допомоги Україні у знешкодженні російських мін на українській території. І я з гордістю повідомляю, що Сполучені Штати знову виступлять, щоб допомогти очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Повітряних сил", - заявив Остін на брифінгу з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном.

Остін зазначив, очолюючи коаліцію, Сполучені Штати тісно координуватимуть свої дії з Україною та іншими партнерами, приділяючи особливу увагу розвитку потенціалу українських винищувачів F-16.

"Я радий, що Данія і Нідерланди будуть разом із нами очолювати цю коаліцію. Я також із гордістю повідомляю, що Сполучені Штати долучаться ще до кількох із цих коаліцій у міру їх формування найближчими тижнями, зокрема до тих, що зосереджені на українській протиповітряній обороні, бронетехніці та артилерії", - зазначив міністр.