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путін заявив про провал політики США на Близькому Сході

11.10.2023 / 17:27
російський президент володимир путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом ас-Судані вперше висловився про війну в Ізраїлі.

Він згадав війну в Україні та розкритикував політику США на Близькому Сході, передають росЗМІ.

"І українська криза триває, і, на жаль, ми бачимо різке загострення ситуації на Близькому Сході. Я думаю, що багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий приклад провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході", - заявив путін.

Він звинуватив США у прагненні "намагатися монополізувати врегулювання", а не шукати компромісів.

"США просували свої власні уявлення про те, як це має бути зроблено, чинили тиск на обидві сторони", - сказав президент рф.

путін
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