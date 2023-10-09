путін заявив про провал політики США на Близькому Сході

Він згадав війну в Україні та розкритикував політику США на Близькому Сході, передають росЗМІ.

"І українська криза триває, і, на жаль, ми бачимо різке загострення ситуації на Близькому Сході. Я думаю, що багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий приклад провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході", - заявив путін.

Він звинуватив США у прагненні "намагатися монополізувати врегулювання", а не шукати компромісів.

"США просували свої власні уявлення про те, як це має бути зроблено, чинили тиск на обидві сторони", - сказав президент рф.