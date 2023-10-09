Генасамблея ООН не підтримала обрання росії членом Ради Організації з прав людини

Про це йдеться у дописі на офіційній сторінці Ради в соцмережі Х.

Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, російської федерації немає.

З-поміж європейських держав там будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. росія змагалась саме з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

Раніше повідомлялося, що дипломати рф поширюють серед членів ООН документ із проханням підтримати повернення росії до Ради ООН з прав людини.

Як відомо, 7 квітня 2022 року Генасамблея ООН призупинила членство росії в Раді ООН з прав людини через повномасштабну війну в Україні. Відповідне рішення підтримали 93 країни, 24 держави проголосували проти й 58 утрималися.