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росія планує відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, - ЗМІ

11.10.2023 / 12:16
Комітет держдуми з міжнародних справ держави-агресора росії у десятиденний термін опрацює питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ).

Це буде "дзеркальною відповіддю США", заявив голова держдуми рф в'ячеслав володін, повідомляє російський "Інтерфакс".

"На пропозицію в'ячеслава володіна рада держдуми у понеділок, 9 жовтня, прийняла рішення доручити комітету з міжнародних справ протягом 10 днів (до ради у середу, 18 жовтня) опрацювати питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань спільно з мзс та іншими зацікавленими відомствами", - сказано у повідомленні.

За словами володіна, рішення про відкликання ратифікації "буде дзеркальною відповіддю США, які так і не ратифікували Договір". Також він заявив, що це нібито "відповідає національним інтересам рф". Видання нагадує, що 6 жовтня прессекретар російського диктатора путіна дмитро пєсков сказав, що відкликання ратифікації договору нібито не означає наміру москви проводити ядерні випробування.

ядерна зброя
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