росія планує відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, - ЗМІ

Це буде "дзеркальною відповіддю США", заявив голова держдуми рф в'ячеслав володін, повідомляє російський "Інтерфакс".

"На пропозицію в'ячеслава володіна рада держдуми у понеділок, 9 жовтня, прийняла рішення доручити комітету з міжнародних справ протягом 10 днів (до ради у середу, 18 жовтня) опрацювати питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань спільно з мзс та іншими зацікавленими відомствами", - сказано у повідомленні.

За словами володіна, рішення про відкликання ратифікації "буде дзеркальною відповіддю США, які так і не ратифікували Договір". Також він заявив, що це нібито "відповідає національним інтересам рф". Видання нагадує, що 6 жовтня прессекретар російського диктатора путіна дмитро пєсков сказав, що відкликання ратифікації договору нібито не означає наміру москви проводити ядерні випробування.