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Три члени НАТО хочуть прийняти участь у розмінуванні Чорного моря

11.10.2023 / 11:14
Болгарія, Туреччина та Румунія обговорюють створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі, які потраплятимуть у їхні води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами двох неназваних чиновників, три члени НАТО ще опрацьовують деталі такої ініціативи, але можуть створити відповідний підрозділ уже наступного місяця.

Офіційні особи також додали, що ініціатива матиме виключно мирний характер і "не приведе до Чорного моря жодного нового корабля НАТО".

Один з чиновників уточнив, що мета місії - показати, що три країни здатні самостійно вирішити таку проблему.

При цьому, як уточнює видання, створення підрозділу для знешкодження мін стане першою великою спільною дією союзників у Чорному морі після того, як російські солдати розпочали повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, минулого тижня біля турецького вантажного судна пролунав вибух. Воно прямувало до українського порту Ізмаїл Чорним морем.

Екіпаж судна допускає, що вибухнути могла морська міна. Чорне море забруднене ними після вторгнення російських окупантів в Україну.

Румунія, Туреччина, Болгарія
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