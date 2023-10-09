Радбезу ООН не вдалося ухвалити спільну заяву щодо нападу ХАМАС

Про це повідомляє The Times of Israel.

Засідання Радбезу було закритим. Після нього не вжили жодних дій, не ухвалили обов'язкової резолюції.

Дипломат від США Роберт Вуд сказав журналістам, що так сталося, бо не всі країни-члени засудили напад ХАМАС. Він не сказав, які держави утрималися.

"Ви, ймовірно, могли б вгадати одну з них без моїх слів", - додав Вуд.

Він міг мати на увазі росію. Її стосунки із Заходом погіршилися після повномасштабного вторгнення в Україну.

Дипломати сказали, що члени на чолі з росією сподівалися на ширший фокус, ніж засудження ХАМАСу.