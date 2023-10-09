Коболєв заявляє, що є радником президента Молдови і допомагає зняти газовий "зашморг"

Про це він сказав під час засідання Вищого антикорупційного суду України 6 жовтня.

"Як радник президента Молдови, я допомагаю цій країні завершити процес аудиту боргів перед "газпромом" і фактично зняти газовий "зашморг", - сказав екс-глава "Нафтогазу".

За словами Коболєва, його нинішній статус обмежує можливість допомагати команді у цьому питанні. Втім, суд тоді продовжив йому термін дії запобіжного заходу ще на один місяць.

Екс-голова НАК, нагадаємо, перебуває на волі під особистим зобов'язанням: нещодавно ВАКС вирішив зменшити суму застави з 229 мільйонів до фактично внесених 107 мільйонів гривень та зняти з нього електронний браслет.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повідомило Коболєва про підозру 19 січня. За даними слідства, у травні 2018 року тодішній глава "Нафтогазу" всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі чого йому самому було виплачено майже 261 мільйон гривень.

Ці виплати "за екстраординарні здобутки" суттєво перевищували нормативно визначені розміри таких виплат (а саме 37,48 мільйона гривень). До того ж, за ті ж досягнення екс-керівнику НАК вже було виплачено премію у 2017 році в сумі 12,49 мільйона гривень.

Загалом протягом 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили за рахунок "Нафтогазу" понад 229,25 мільйона гривень (різниця між фактично виплаченою премією та максимально допустимим її розміром).

23 січня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про арешт Коболєва. 1 березня Апеляційна палата ВАКС все ж застосувала до нього запобіжний захід, а саме відпустивши його під заставу в сумі, що відповідає нібито вкраденій (229 мільйонів гривень). Водночас Коболєв вказаної суми, як зазначено вище, у повному обсязі так і не вніс. 14 березня суд дещо посилив запобіжний захід, зобов'язавши Коболєва носити на нозі електронний браслет контролю. Згодом зобов'язання продовжили, але наприкінці вересня скасували.

Зазначимо також, що 12 квітня ВАКС відмовився продовжити термін розслідування справи, який мав завершитись 19 квітня. НАБУ подавало повторне клопотання про продовження слідства, яке суд, однак, залишив без розгляду.