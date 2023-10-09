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Політики Німеччини розкритикували демонстрації у Берліні на підтримку ХАМАС

10.10.2023 / 14:21
Німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Політики від різних політсил засудили пропалестинські демонстрації, що пройшли у берлінському районі Нойкьольн, учасники яких фактично схвалювали дії бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю.

"Якщо такі акти терору святкують на вулицях, конституційна держава повинна якось відреагувати на це", – заявила співголова СДПН Саскія Ескен.

Генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн заявив, що президія партії обговорить ідею щодо відкликання громадянства Німеччини за присутність на таких зібраннях.

Ще один представник ХДС Родеріх Кізеветтер висловив стурбованість тим, що серед демонстрантів були не лише іммігранти, а й німці. "Неприпустимо, щоби дії палестинських терористів виправдовувалися у країні, яка спричинила Голокост і на сумлінні якої – смерті понад 6 млн євреїв", – заявив він.

На його думку, на таких осіб має звернути увагу поліція і прокуратура.

ХАМАС, Німеччина
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