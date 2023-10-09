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Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу

09.10.2023 / 18:30
Перенасиченість системи протиповітряної оборони простими, навіть примітивними засобами повітряного нападу, не може витримати навіть славнозвісний ізраїльський Залізний купол.

Так влучання в Ізраїлі під час відбиття атаки ХАМАСу 7 жовтня прокоментував речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Залізний купол знищує навіть реактивні снаряди залпового вогню. Мабуть, такими була більшість цілей, які вчора були запущені із сектору Гази та перехоплені протиракетною системою Ізраїлю. Тобто ті близько двох тисяч ракет, про які зазначали в ЗМІ, напевно, передусім були реактивними снарядами, як із Градів чи Смерчів», – зауважив Юрій Ігнат.

Тож, наголошує речник командування Повітряних сил, питання передовсім у кількості засобів нападу.

«Ізраїль фактично – як одна українська область. Якщо порахувати, скільки снарядів, керованих авіабомб, російських ракет летить до нас щодня, то Ізраїль вчора пережив фактично те ж саме, що щодня переживає Україна», – говорить Юрій Ігнат.

Саме на цьому, переконаний речник командування Повітряних сил, потрібно постійно наголошувати світовій спільності.

Ігнат
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