Джонсон: Розпочавши повномасштабне вторгнення путін зруйнував аргумент проти вступу України в НАТО

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон сказав про це в інтерв'ю NV.

Він вважає, що багато країн починають бачити логічність вступу України до НАТО.

"Раніше аргумент був такий: ви не можете мати Україну членом НАТО, тому що це буде провокацією для путіна. Але, подивіться, що він зробив, тому що Україна не була членом НАТО. Він розпочав найгіршу війну в Європі за останні 80 років. Членство України в НАТО забезпечило б ясність і стабільність її майбутнього. І це також забезпечило б ясність і стабільність майбутнього для росії. А проблемою останніх 30 років була фатальна невизначеність Заходу щодо України. Цьому потрібно покласти край", - сказав Джонсон.