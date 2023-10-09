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Джонсон: Розпочавши повномасштабне вторгнення путін зруйнував аргумент проти вступу України в НАТО

09.10.2023 / 17:27
Президент росії володимир путін сам зруйнував аргумент проти вступу України в НАТО. Зробив це, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну.

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон сказав про це в інтерв'ю NV.

Він вважає, що багато країн починають бачити логічність вступу України до НАТО.

"Раніше аргумент був такий: ви не можете мати Україну членом НАТО, тому що це буде провокацією для путіна. Але, подивіться, що він зробив, тому що Україна не була членом НАТО. Він розпочав найгіршу війну в Європі за останні 80 років. Членство України в НАТО забезпечило б ясність і стабільність її майбутнього. І це також забезпечило б ясність і стабільність майбутнього для росії. А проблемою останніх 30 років була фатальна невизначеність Заходу щодо України. Цьому потрібно покласти край", - сказав Джонсон.

Джонсон
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