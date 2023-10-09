Дуда: Напад ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській повномасштабній агресії проти України

Таку думку Дуда висловив у недільному етері Polsat News, його цитує державне інформагентство РАР, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи ситуація на Близькому Сході, пов'язана з атаками ХАМАС на Ізраїль, матиме ефект "відвернення очей від України", Дуда відповів ствердно.

"Це, безумовно, сприяє росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу", – зазначив президент Польщі, водночас застерігши, що Варшава повинна дивитись на події в Ізраїлі з погляду власних інтересів.

Водночас Дуда спрогнозував, що Європейський Союз може зазнати чергової хвилі міграції.

"Теми, які ми обговорювали останнім часом – прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Гренаді і я на зустрічі в Порту – стають ще більш актуальними. Питання нашої безпеки, захисту кордонів Польщі, кордонів ЄС і Шенгенської зони стає все більш важливим", – вважає він.