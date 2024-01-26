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Байден планує направити директора ЦРУ для надання допомоги в укладенні угоди між ХАМАС та Ізраїлем

26.01.2024 / 11:14
Президент США Джо Байден планує найближчими днями направити директора ЦРУ Вільяма Бернса для надання допомоги в укладенні угоди між ХАМАС та Ізраїлем, яка передбачає звільнення всіх заручників, яких утримують у Газі, і припинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Офіційні особи, обізнані з цим питанням, повідомили виданню, що Бернс вирушить на переговори до Європи і зустрінеться з главами ізраїльської та єгипетської розвідок Давидом Барнеа і Аббасом Камелем, а також із прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бен Абдельрахманом Аль Тані.

Єгипет і Катар є ключовими посередниками між Ізраїлем і ХАМАС, бойовим угрупованням, чия транскордонна атака 7 жовтня поклала початок війні в Секторі Газа. Ці дві країни допомогли домогтися початкової паузи в бойових діях і звільнення заручників у листопаді.

Очікується, що обговорення Бернса в Європі ґрунтуватимуться на його телефонних розмовах із колегами, а також на роботі головного представника Білого дому з Близького Сходу Бретта МакГурка, який цього тижня провів відповідні зустрічі в Досі та Каїрі.

Ізраїльтяни також запропонували високопоставленим лідерам ХАМАС погодитися покинути Газу, але один чиновник, знайомий із ходом переговорів, сказав, що ця ідея не влаштовує бойовиків, які готові померти як мученики в палестинському анклаві.

Байден, ЦРУ, ХАМАС, Бернс, Ізраїль
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