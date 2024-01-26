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Міжнародний суд оголосить рішення у справі щодо порушення росією двох конвенцій 31 січня

26.01.2024 / 10:12
Міжнародний суд ООН 31 січня оголосить своє рішення у справі щодо порушення росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз суду.

“Суд винесе своє рішення у середу, 31 січня 2024 року, о 15:00, за місцевим часом”, - йдеться у повідомленні.

Публічне засідання відбудеться в Гаазі, у Палаці миру, де розміщується Міжнародний Суд ООН, рішення зачитає голова суду Джоан Донохью.

Міжнародний суд
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