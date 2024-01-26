Міжнародний суд оголосить рішення у справі щодо порушення росією двох конвенцій 31 січня

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз суду.

“Суд винесе своє рішення у середу, 31 січня 2024 року, о 15:00, за місцевим часом”, - йдеться у повідомленні.

Публічне засідання відбудеться в Гаазі, у Палаці миру, де розміщується Міжнародний Суд ООН, рішення зачитає голова суду Джоан Донохью.