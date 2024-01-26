Кірбі: Ми не бачимо жодного серйозного поштовху з боку росіян до якогось наземного наступу в Україні

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми не бачимо особливого руху на фронті зі сходу на південь. Жодна зі сторін не досягає значного прогресу, і ми не бачимо жодного серйозного поштовху з боку росіян до якогось наземного наступу", – зазначив представник адміністрації президента США.

За словами Кірбі, тому він не виключає, що армія РФ, можливо, не намагатиметься наступати, коли земля краще промерзне.

Раніше у Білому домі заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.

За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.

Згідно з інформацією CNN, у військових колах США вважають, що новий великий контрнаступ України на півдні швидше за все відбудеться не раніше, ніж за два роки.