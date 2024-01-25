Годинник Судного дня перевели на 23:58:30

У вівторок годинник знову перевели, але стрілки зупинили, як і минулого року, за 90 секунд до півночі – на 23:58:30.

Як йдеться у Бюлетені атомних учених, ця позначка є найближчим часом до катастрофи з моменту встановлення символічного годинника. Опівночі – це момент, коли люди зроблять Землю непридатною для життя.

Минулого року Бюлетень перевів годинник на 90 секунд пізніше опівночі, головним чином через вторгнення росії в Україну та підвищений ризик ядерної ескалації. У період 2020-2022 років годинник було встановлено на позначці 100 секунд до опівночі.

У Бюлетні йдеться, що годинник не призначений для остаточного вимірювання екзистенціальних загроз, а швидше для того, щоб спонукати до розмов на складні наукові теми, як-от зміна клімату.

Головна виконавча директорка Бюлетеня атомних учених Рейчел Бронсон сказала, що рішення перевести годинники цього року на один і той же час значною мірою пов’язане “з тривалою стурбованістю війною в Україні, конфліктом між Ізраїлем і Газою, потенціалом ядерних перегонів і кліматичною кризою”.

Вона сказала, що “війна в Україні створює постійний ризик ядерної ескалації. А теракт в Ізраїлі 7 жовтня і війна в Газі є ще однією ілюстрацією жахів сучасної війни, навіть без ядерної ескалації”.