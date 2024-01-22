Столтенберг: НАТО не загрожуватиме напад з боку росії

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав 23 січня під час підписання угод на закупівлю близько 220 тисяч артилерійських боєприпасів.

Столтенберг вказав, що члени НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну наростили оборонне виробництво – не лише для подальшої військової допомоги Києву, а й для зміцнення власної обороноздатності.

"У такому разі ми не бачимо прямої чи неминучої загрози проти будь-якого члена НАТО. І тому ми, звісно, уважно стежимо за тим, що робить росія, ми посилили нашу пильність, нашу присутність у східній частині Альянсу, але вся ідея цього полягає в тому, щоб запобігти нападу на члена НАТО", – пояснив він.

Генсек НАТО додав, що іншим завданням Альянсу у нинішній війні є недопущення ескалації "шляхом розгортання більшої кількості бойових підрозділів у східній частині Альянсу, подальшого збільшення наших інвестицій в оборону, а також завдяки більшій кількості навчань".

"Цього тижня в нас розпочнуться великі навчання, які стануть найбільшими навчаннями НАТО за десятиліття, у яких візьмуть участь 90 тисяч військовослужбовців", – нагадав Столтенберг.

"Ми робимо все це для того, щоб переконатися, що маємо готовність і сили, щоб усунути будь-яку можливість для прорахунків або непорозумінь у москві щодо нашої готовності захищати кожен дюйм території НАТО. І поки ми це робимо, нападу на територію НАТО не буде", – висловив він упевненість.