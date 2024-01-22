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Після обстрілу Києва прем'єр-міністр Словаччини зробив цинічну заяву

24.01.2024 / 11:14
Після обстрілу Києва 23 січня російськими військами прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо цинічно заявив, що життя в столиці України нібито "нормальне".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

У Фіцо запитали, чи буде йому доречно поїхати до Києва, щоб краще зрозуміти війну рф проти України, яка триває вже другий рік.

Однак Фіцо назвав війну "локальним конфліктом".

"Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, ви несерйозно. Поїдьте туди, і ви побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя", - сказав прем'єр-міністр Словаччини.

Він додав, що більш практично зустрітися в Ужгороді, який, за його словами, українська сторона обрала після того, як Фіцо вперше захотів відвідати Україну.

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 із 41 ракети.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Фіцо
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