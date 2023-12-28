Прем’єр-міністр Словаччини розкритикував стратегію Заходу щодо війни росії проти України, - ЗМІ

Про це він написав у колонці для словацького видання Pravda, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо зауважив, що від початку війни росії в Україні він відкидав чорно-біле бачення і повторив тези російської пропаганди про "утиски російськомовних", які нібито призвели до бойових дій у 2014 році, та нібито що США мають тотальний вплив на Київ.

"росія відреагувала на безпекову ситуацію і тиск України щодо вступу до НАТО, порушивши міжнародне право, застосувавши військову силу без міжнародного мандату. Великі країни часто так роблять", – зазначив Фіцо.

На його думку, Захід неправильно оцінив застосування російської військової сили як можливість поставити росію на коліна.

"Захід скористається порушенням росією міжнародного права, постачатиме Україні купу зброї, мільярди доларів, навантажуватиме росію масованими санкціями, атакуватиме основні російські мінеральні ресурси і до останнього чекатиме, що український солдат принесе йому голову російського ведмедя на тарілочці у вигляді виснаженої у військовому плані, економічно зруйнованої, міжнародно ізольованої і внутрішньо політично підірваної росії", – пише словацький прем’єр, додаючи, що не поділяє цієї стратегії Заходу.

Він зазначив, що не належить до тих словацьких політиків, які радіють, що в Словаччині з російської федерації роблять смертельного ворога, і йому зовсім не подобається, що Словаччину з цієї причини в росії називають ворожою країною.

"Буквально шокує те, як Захід неодноразово помилявся в оцінці ситуації в росії. Факти невблаганні... Україна не здатна на повноцінний військовий контрнаступ, вона стала повністю залежною від фінансової допомоги Заходу з непередбачуваними наслідками для українців у найближчі роки", – стверджує Фіцо.

Втім він прогнозує, що зброя і гроші ще деякий час будуть надходити в Україну – "але безрезультатно".

"Очевидно, що марна трата людських ресурсів і грошей та плин часу не погіршить переговорну позицію росії, а навпаки, посилить її, адже через кілька років міжнародна спільнота також почне організовувати відступ, дивлячись на реальність", – вважає Фіцо.

За його словами, "всім абсолютно ясно", що криза в Україні не має військового вирішення.

"Якщо я чогось і бажаю, так це щоб слов'яни перестали воювати один з одним з геополітичних причин, як з американського, так і з російського боку", – пише Фіцо.

Словацький прем'єр вважає, що Україна має право йти своїм суверенним, а не продиктованим шляхом: "Якщо вона бачить себе в ЄС, нехай отримає цей шанс, якщо виконає умови. Ми будемо раді допомогти".

Водночас, за його словами, росія також потребує гарантій безпеки.

"І я продовжую вважати, що ми повинні повернутися до нещодавньої європейської риторики про те, що ЄС і росія є певним чином пов'язаними посудинами, і що вони потребують один одного. Як прем'єр-міністр Словацької Республіки, я не буду поширювати ворожість до жодної країни світу, я також бажаю поступової стандартизації відносин між країнами-членами ЄС і росією", – заявив Фіцо.