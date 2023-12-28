путін зберігає внутрішню підтримку свого режиму та війни в Україні, - опитування

Як передає УНН, про це йдеться у результатах опитування російської громадськості, проведеного Національним центром дослідження громадської думки Чиказького університету.

Опитування виявило що більшість росіян розглядають війну в Україні як захист від загроз з боку НАТО та Заходу, а рейтинги путіна залишаються високими, незважаючи на погіршення умов життя мільйонів росіян.

Основними національними проблемами 55% росіян вважають корупцію і стан економіки. 65% тих, хто повідомляє про погіршення свого економічного становища, звинувачують у цьому зростання цін. Але 76% кажуть, що зменшення можливостей подорожувати за кордон, пов'язане з агресією проти України, на них не відобразилося.

Опитування показало, що 67% учасників схвалюють зовнішню політику путіна, 58% схвалюють внутрішню політику, а 66% планують проголосувати за путіна на президентських виборах у березні цього року.

Жінки частіше заявляють, що підтримують його кандидатуру (70%), ніж чоловіки (61%). росіяни старше 60 років є найбільшими прихильниками путіна серед усіх вікових груп.

За отриманими під час опитування даними, 63% респондентів підтримують війну в Україні, 64% – розцінюють війну як "цивілізаційну боротьбу між росією і Заходом".

Американські соціологи опитали 1046 дорослих росіян у російській федерації та окупованому Росією Криму, використовуючи дані російських операторів мобільного зв’язку.

Інститут вивчення війни зазначає, що цей результат контрастує з даними інших досліджень, які показали зниження підтримки повномасштабного вторгнення росії в Україну.