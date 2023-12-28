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Країни Ради безпеки ООН засудили порушення росією та КНДР резолюцій про заборону експорту зброї

11.01.2024 / 10:12
Сім країн Ради безпеки ООН та Україна засудили порушення росією та КНДР резолюцій Радбезу про заборону експорту північнокорейської зброї.

Як передає кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це йдеться в заяві, поширеній у середу перед засіданням Ради безпеки ООН, скликаним Сполученими Штатами щодо постачання Північною Кореєю озброєнь до росії.

У заяві йдеться, що 30 грудня 2023 року, 2 січня 2024 року та 6 січня 2024 року російська федерація здійснила кілька руйнівних повітряних атак проти України, внаслідок яких десятки людей загинули й сотні дістали поранення. Ці жахливі напади були здійснені, зокрема, з використанням балістичних ракет і пускових установок, закуплених в Корейській Народно-Демократичній Республіці.

«Експорт зброї з КНДР в росію кричущим чином порушує численні резолюції Ради безпеки ООН, які забороняють державам-членам ООН закуповувати зброю чи пов'язані з нею матеріальні засоби в КНДР і забороняють КНДР експортувати зброю чи пов'язані з ним матеріальні засоби», – нагадують автори заяви. Резолюції Ради безпеки ООН також забороняють розробку Північною Кореєю програм балістичних ракет.

Зазначається, що росія як постійний член Ради безпеки «добровільно бере участь у цих порушеннях, демонструючи використання свого становища».

Заяву підписали Франція, Японія, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Україна, Велика Британія і США. Ці країни рішуче засуджують порушення КНДР і росією резолюцій Ради безпеки й закликають негайно припинити будь-які незаконні поставки зброї і сумлінно виконувати резолюції.

«Наші уряди підписали спільну заяву, у якій найрішучішим чином засуджуються ці поставки зброї, а також використання росією цієї зброї проти України, і ми продовжимо працювати з союзниками і партнерами над виявленням, викриттям і протидією будь-яким таким поставкам зброї задля захисту міжнародного миру і безпеки», – ідеться в документі.

ООН, зброя, резолюція
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